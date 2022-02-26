Ніхто не зустрічає "асвабадітєлєй" з квітами, – СБУ про провалений план Путіна

Іде третя доба окупаційного "блискавичного бліцкригу". Українські військові вкотре переконали, що вони – найсильніші й найстійкіші та впевнено захищають наші землі від російських окупантів.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Вони вважають, що усі плани глави Кремля Володимира Путіна – ледь не "тріщать по швах".

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Іде третя доба окупаційного "блискавичного бліцкригу". План Путіна провалився, ніхто не зустрічає "асвабадітєлєй" з квітами,

– мовиться у повідомленні.

І додали, що наші військові героїчно відбивають атаки ворога. Допомагають їм у цьому громадяни України. Вони масово озброюються та готують коктейлі Молотова.

Несподіванка для Росії

Схоже, сам російський глава не очікував на таку відсіч. А наш опір став для Кремля справжньою несподіванкою.

"Тому вперше з 1941 року Київ піддався ракетним обстрілам. Цього ми нашим "братам" не пробачимо ніколи! Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!", – додали в СБУ.

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Текст публікації СБУ:

Іде третя доба окупаційного "блискавичного бліцкригу". План Путіна провалився, ніхто не зустрічає "асвабалітєлєй" з квітами. Наші військові героїчно відбивають атаки ворога, а громадяни масово озброюються та готують коктейлі Молотова. Наш опір став для Кремля справжньою несподіванкою. Тому вперше з 1941 року Київ піддався ракетним обстрілам. Цього ми нашим "братам" не пробачимо ніколи!

Слава Україні!

Ми обов’язково переможемо!