Ніхто нікуди не летить, – Ткаченко закликав українців зберігати спокій і критично мислити

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців у зв'язку з загрозою вторгнення Росії. Він закликав критично мислити та вмикати логіку.

Ткаченко також зазначив, що потрібно довіряти органам влади. Українська розвідка працює на відмінно.

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Українці сильні тим, що разом, – Ткаченко

"Ніхто нікуди не летить". Ми – українці – сильні тим, що разом. Тож критично мислимо, включаємо логіку. Це я про внутрішню тривогу, яка є у кожного всередині,

– написав Ткаченко.

Міністр запевнив, що ЗСУ зараз сильні, як ніколи. Та й заяви про ймовірний напад – дуже неоднозначні. Ткаченко повідомив, що остаточної інформації з приводу прийнятого рішення немає. Саме тому краще зберігати спокій.

На кожну іноземну заяву є пояснення від влади, – міністр

На кожну заяву іноземних держав є пояснення чи аргументування збоку української влади: Офісу Президента, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформполітики та інших міністерств,

– пояснив Ткаченко.

Щодо евакуації іноземних дипломатів, то, наголосив урядовець, іноземні дипвідомства діють згідно зі своїми протоколами.

На думку Ткаченка, наразі завдання усього світу – мобілізація проти Росії.

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Олігархи покидають Україну: що відомо Раніше Раніше ЗМІ повідомляли , що протягом 13 лютого з Києва вилетіла рекордна кількість чартерів та приватних літаків з українськими олігархами та бізнесменами. Вони залишали через можливу ескалацію агресії з боку Росії. Зі столиці вирушили одразу 20 літаків.

Дивіться відео про те, як олігархи покидали Київ:

Текст публікації Олександра Ткаченка:

"Ніхто нікуди не летить". Ми – українці – сильні тим, що разом. Тож критично мислимо, включаємо логіку. Це я про внутрішню тривогу, яка є у кожного всередині.

Довіряємо українським органам влади. Наша розвідка працює на відмінно. Наші збройні сили сильні, як ніколи. Уважно дивимось на заяви про ймовірний напад. Навіть у США кажуть: остаточної інформації з приводу прийнятого рішення немає. Тому, зберігаємо спокій. На кожну заяву іноземних держав є пояснення чи аргументування збоку української влади: Офісу Президента, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформполітики та інших міністерств.