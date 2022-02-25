Ніхто ворогу не здається, – голова ОДА про ситуацію в Сумах
Джерело:фейсбук Дмитра Живицького
Керівник Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що українські військові не покидають місто Суми. Тому він закликав не вірити у нібито "здачу" ворогу.
Посадовець пообіцяв надати детальнішу інформацію про ситуацію в місті та області о 20 годині 25 лютого. Проте наразі вже можна впевнено сказати, що наші захисники в Сумах також мужньо відстоюють свою територію.
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Не можна вірити у фейки агресора
Зараз пропагандистська мережа Росії почала поширювати інформацію, що ЗСУ "здали" Суми окупантам. Проте це не відповідає дійсності, тому Живицького попросив всіх жителів регіону не вірити у фейки країни-агресора.
За кілька годин до цього в місті була повітряна тривога. Тому всіх мешканців просили евакуюватися в укриття.
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Читайте текст допису Дмитра Живицького:
Офіційна інформація по теробороні у Сумах!
Військові лишаються в місті! Ніхто ворогу не здається! Не ведіться на фейки!
Повну інформацію по районах та ситуації в області надам після 20:00
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