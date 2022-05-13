Нікого без досвіду не відправляють, – у МВС відповіли на закиди про тероборону на передовій

У МВС вказують, що останнім часом почастішали публікації від різних підрозділів територіальної оборони про те, що їх непідготовленими кинули на передову.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, "хайпу додають рідні та різні кацапські ресурси, які раді будь-яким качелям".

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Він розповів, що насправді ситуація наступна:

Нікого без досвіду не відправляють на "нуль", максимум перша лінія. Не обстріляні солдати створюють серйозну загрозу на місці бойових дій. Адже кожний по різному реагує на авіаційні удари. Однак правда в тому, що обстрілюють і першу лінію. Зрештою, і мирні міста далеко від фронту обстрілюють. Тому деяким ТрО здається, що вони на "нульовій" лінії, а це не так.

Завдання ТрО допомога військовим, а не ведення бойових дій. Вони не атакують росіян. Максимум їх завданням є утримання позицій на 1 лінії, а не на нулю.

Ексцеси бувають. Дійсно, помилково кілька разів відправляли на "нуль". Або дійсно не підготовлені попадали в саме пекло. Проте, відсоток таких випадків – мізерний.

Не давайте їжу російській пропаганді. Ми воюємо вже 79 день, і повірте, якби на передку були не підготовлені – "передок" був би у Львові,

– додав Віктор Андрусів.

ТрО продовжує вдосконалювати навички

Бійці ТрО з областей, де немає бойових дій, продовжували вдосконалювати власні навички:

Бійці зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ навчалися мінно-вибуховій справі у Тернопільській області. Допомагали їм представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Захисники з тероборони Полтавщини освоїли навички первинної медичної допомоги при травмах та пораненнях. Заняття проводили фахівці кафедри Медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету.

Військові зі 121 бригади тероборони Кіровоградщини вчилися стріляти з гранатометів РПГ-7В та RPG-75М.

Цікаво – стан територіальної оборони в Україні: дивіться відео

Бійці Дніпровської територіальної оборони 23 квітня відбили атаку російських окупантів на одному з напрямків на Півдні. Тоді вони захопили багато цінних трофеїв: АК-12, ПТУР та 120-міліметровий міномет.