Нікого не кинемо і дуже швидко повернемось, – Резніков про "зелені коридори"

Міністр оборони України наголосив на тому, що про кожного українця, який потерпає від окупантів, пам'ятають. І що їх заберуть щойно вдасться організувати "зелені коридори".

Олексій Резніков підкреслив, що окупантові не вдається досягнути поставлених цілей. А все тому, що ЗСУ, тероборона, кожен доброволець, а також кожен українець продовжує боронити рідну землю..

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Також він наголосив на тому, що українські чиновники роблять усе можливе для забезпечення гуманітарних коридорів. Усе для того, щоб вивести мирне населення з-під обстрілів, а також забезпечити підвезення гуманітарної допомоги.

Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемося,

– наголосив міністр.

Олексій Резніков зазначив, що українці вже не бояться штучно створений образ "вєлікой Росії". Тож і весь світ повинен це зробити. Пам'ятайте про те, що кожен українець бореться з усіх сил, і що наша перемога наближається з кожним днем.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!