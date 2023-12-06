Надихнувся агресією Росії: диктатор Венесуели оголосив про загарбання території сусідньої Гаяни
Джерело:Ultimas Noticias
Президент Венесуели Ніколас Мадуро 5 грудня, заявив про старт низки заходів, що можуть передувати анексії регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. 3 грудня у Венесуелі відбувся відповідний референдум.
Друг Путіна диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання Ессекібо – "спірного" регіону сусідньої Гаяни.
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Створення національної високої комісії із "захисту" Ессекібо
Ніколас Мадуро 5 грудня, заявив про старт низки заходів, що можуть передувати анексії регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. Про здійснення анексії частини сусідньої Гаяни начебто напередодні висловилося населення Венесуели під час референдуму.
У склад "національної високої комісії із захисту Ессекібо" увійшли представники Ради оборони, уряду, Ради нацбезпеки, а також діячі політичного, релігійного та академічного секторів.
Закон Гаяни-Ессекібо
Мадуро вніс до парламенту Венесуели проєкт закону про створення 24-го штату Гаяна-Ессекібо з території, яку збирається анексувати.
За словами диктатора, це дасть старт реалізації результатів консультативного референдуму, який проводили 3 грудня. Результати референдуму показали, що 95% населення нібито підтримали пропозицію венесуельської влади анексувати багатий на нафту регіон сусідньої держави Гаяни.
Також в розпорядження Мадуро входило – поширити навчальними закладами "нову карту" Венесуели з включенням спірного регіону, а також почати процес створення "нового штату" Гаяна-Ессекібо й провести там перепис населення.
Зони комплексної оборони Гаяни-Ессекібо
Диктатор Венесуели оголосив про створення зони комплексної оборони Гаяни-Есекіба з трьома зонами комплексного розвитку та 28 секторами комплексного розвитку, військовими та адміністративно залежними від регіону комплексної оборони Гуаяни.
Зокрема, диктатор Венесуели розпорядився видавати ліцензії на розвідку й експлуатацію природних ресурсів у Ессекібо.
В чому причина суперечки між сторонами
- Суперечка Венесуели та Гаяни щодо Ессекібо триває вже давно. На картах Венесуели Гаяна-Ессекібо завжди заштрихована як спірна територія.
- Конфлікт між сторонами спалахнув з новою силою в 2015 році після того, як одна з найбільших нафтових компаній світу американська ExxonMobil відкрила в Гаяні-Ессекібо велике родовище нафти.
- За останні десятиліття економіка Гаяни стала однією з найбільш швидкозростаючих у світі завдяки покладам нафри та газу. Значна частина запасів нафти знаходиться саме в регіоні Ессекібо.
- У 2018 році Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, в якому захотіла назавжди підтвердити, що Гаяна-Ессекібо є законною частиною країни. Проте вердикту суду досі немає.
- Венесуела не визнає юрисдикцію Міжнародного суду для вирішення цього питання.