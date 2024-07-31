Мадуро заявив, що Маск хоче вторгнутися до Венесуели на своїх ракетах

Ніколас Мадуро, якого вкотре оголосили президентом Венесуели, заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск – його ворог. Він звинуватив його у прагненні вдертися до країни.

Про це пише Wired із посиланням на слова Мадуро.

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Суперечка між Мадуро і Маском

Мадуро оголосив американського бізнесмена своїм "новим заклятим ворогом". Він під час пресконференції почав стверджувати, що Ілон Маск "хоче прийти зі своїми ракетами та армією, щоб вдертися до Венесуели". Водночас Мадуро наголосив, що готовий протистояти Маску і не боїться його.

Ці слова венесуельського президента пролунали після того, як Ілон Маск розкритикував результати виборів, відповідно до яких нібито перемогу здобув Мадуро. "Народ Венесуели ситий по горло цим клоуном", – заявив американський бізнесмен у дописі, до якого додав фотографії з протестів у Венесуелі.

Після заяви Мадуро сам Маск у відповідь на це зазначив, що навіть "віслюк розуміє більше, ніж Мадуро".