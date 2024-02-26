До України з візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії

Сьогодні, 26 лютого, до України із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Він приїхав разом із делегацією.

Болгарський прем'єр прибув до столиці України потягом.

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Що відомо про візит прем'єр-міністра Болгарії

Відомо, що прем'єр Болгарії Ніколай Денков прибув до Києва разом із своєю делегацією.

Так, до складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики – Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ – Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Прем'єр-міністр Болгарії та його делегація прибули до Києва / Фото БНТ

Що стосується подробиць візиту, то болгарське видання його не повідомляє.

"Програма тримається в секреті з міркувань безпеки. Очікуються зустрічі з офіційними особами, але ми не можемо сказати, хто це буде", – йдеться в повідомленні видання.

Крім цього, там додали, що це другий візит прем'єр-міністра Болгарії з початку війни. Через кілька місяців після того, як Росія вторглася в Україну, її відвідав і тодішній прем'єр-міністр Кирил Петков.

На початку цього місяця Україну відвідав також спікер парламенту Росен Желязков.

Передача Болгарією БТР Україні: що відомо

Румен Радев, президент Болгарії, 4 грудня наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні.

Він пояснив свій мотив, що болгарські депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Також він додав, що ці БТР могла би використати сама Болгарія – наприклад, щоб охороняти кордон і допомагати людям, якщо станеться якесь лихо.

Однак тоді президентське вето швидко засудили парламентські групи, які підтримують кабінет прем'єр-міністра Миколи Дєнкова. Тож 161 голос віддали за те, щоб подолати його. Проти були 55 депутатів.