Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину: що відомо про нардепа

Зранку 3 листопада на Житомирській трасі сталася ДТП. Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину.

Як зазначає сам народний депутат, він правил дорожнього руху не порушував. Водночас журналісти зазначили, що за 40 хвилин до ДТП Андрій Ніколаєнко рухався на дорозі зі швидкістю 162 кілометри на годину.

Читайте також На Житомирщині нардеп Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину

Що відомо про нардепа Андрія Ніколаєнка

Звернімо увагу, що Андрія Ніколенка обрали народним депутатом 9 скликання від "Батьківщини" у 2019 році. Він ішов під 19 номером у списку як безпартійний. Зауважимо, що нардеп – член однойменної фракції, а також член Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Андрій Ніколаєнко закінчив Київський національний університет імені Шевченка. Він здобув спеціальність "міжнародні економічні відносини". Також він закінчив університет у Сеулі (Південна Корея).

Відомо також, що Ніколаєнко з 2002 до 2006 року був третім секретарем посольства України у Республіці Корея.

А от уже з 2010 по 2014 роки працював у Кіровоградській ОДА. Там же у 2013 – 2014 роках Ніколаєнко обіймав посаду голови.

Вже у 2014 році нардеп став першим заступником очільника Донецької ОДА. У той же рік Ніколаєнко став першим головою Державного агентства України з відновлення Донбасу.

Також він був главою ради директорів ТОВ "Велта" з 2015 року. А вже з 2017 року Ніколаєнко очолював політичну партію Основа.

Що відомо про ДТП

Як зазначають у поліції, сталася аварія о 09:45 у селі Березівці, що у Житомирському районі. Повідомляють, що транспортний засіб Mercedes-Benz GLE їхав у напрямку Чопу у крайній лівій смузі. Машина наїхала на 18-річну дівчину, внаслідок чого вона загинула на місці ДТП.

До теми Смертельна ДТП з нардепом Ніколаєнком: що відомо про загиблу

Сам Ніколаєнко у соціальних мережах підтвердив, що перебував за кермом авто. Він також додав, що всіляко сприятиме слідчим діям.

Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося,

– зазначив нардеп.

Як ми писали вище, за 40 хвилин до ДТП Ніколаєнко рухався зі швидкістю 162 кілометри на годину. Про це заявили у проєкті "Схеми". І це при тому, що дозволена швидкість на тому відтинку шляху – 110 кілометрів на годину. Правда, журналісти зазначають, що якою була швидкість на момент ДТП – невідомо.