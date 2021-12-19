Ніколи не підемо на компроміс щодо України, – у НАТО відповіли на вимоги Росії

Генеральний секретар НАТО висловився щодо зухвалих вимог Росії. Там хочуть домогтися зобов'язань, що Україна не стане членом Альянсу.

Втім, НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях, які стосується безпеки України. У цьому поспішив запевнити Єнс Столтенберг.

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НАТО ніколи не піде на компроміс

Зазначимо, що Москва хоче домогтися, аби НАТО гарантувало, що не розширюватиметься. Напередодні російське МЗС оприлюднило проєкти цинічних договорів зі США та Альянсом про "гарантії безпеки".

Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, зокрема й України, вирішувати свою власну долю,

– наголосив він.

Столтенберг пояснив, що це – фундаментальні принципи. При чому, сама Росія раніше також підписала документи, які це підтверджують. Мовиться про Гельсінський заключний акт 1975 року та Паризьку хартію 1990 року.

Столтенберг назвав Росію агресором

Генсек НАТО наголосив, що Україна – це суверенна держава. Вона має право захищати себе відповідно до Статуту ООН, а крім цього – просити про допомогу. "Не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", – заявив Столтенберг. Він попередив, що Кремль "заплатить високу ціну", якщо наважаться на нове вторгнення в Україну. Мовиться, зокрема, про серйозні економічні та політичні обмеження.