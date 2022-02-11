Ніколи не підемо на це, – Кулеба про переговори з проросійськими бойовиками

Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не вестиме діалог із бойовиками. За його словами, це змінить статус Росії зі сторони конфлікту на посередника.

Міністр закордонних зазначив, що це питання було ключовим під час перемовин політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Про це він повідомив на брифінгу в Харкові 11 лютого.

Читайте також Україна дала Росії відкоша в головній вимозі щодо Донбасу

Росія наполягає, щоб Україна вела прямий діалог з проросійськими бойовиками. Якщо Україна на це піде, тоді статус Росії зі сторони конфлікту зміниться на статус посередника в конфлікті. Саме тому ми на це не йдемо,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Водночас глава МЗС розповів, що перемовини у нормандському форматі були непростими. Українська делегація не поступилася жодним принциповим моментом і не перетнула червоних ліній.

"Росія розпочала чергову хвилю звинувачень, мовляв, ми готуємо наступ. Хочу заявити, що жодних наступів Україна не планує. Усі ці повідомлення Росії для нагнітання ситуації та спроб перекласти вину на Україну. Відповідальність за ескалацію несе Росія", – міністр закордонних справ.

Єрмак прокоментував зустріч "Норманді"

Андрій Єрмак за підсумками перемовин політичних радників у нормандському форматі вказав, що:

Сторони погодилися продовжувати діалог.

Жодного документа цього разу не схвалили.

Усі учасники підтримують необхідність повного припинення вогню на Донбасі.

Детальніше – брифінг Андрія Єрмака після перемовин у Берліні: дивіться відео