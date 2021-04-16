Ніколи так складно не було, – Зеленський про перезавантаження КСУ

Перезавантаження Конституційного Суду, який намагається перешкоджати реформам в Україні, ще не відбулося. Проте кроки, здійснені у цьому напрямку, є правильними .

Деякі судді КСУ сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі, проте вдалося це швидко заблокувати. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.

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Він пояснив, що кілька суддів Конституційного Суду, серед яких його очільник, не можуть відвідувати засідання. Адже вони до них не допущені.

Всі антикорупційні органи працюють. Перезавантаження Конституційного суду ще не відбулось, але ми – на правильному шляху,

– наголосив глава держави.

"До речі, ніколи так складно не було. Мій попередник змінив закон про КСУ так, щоб не можна було з ними нічого зробити", – додав Зеленський.

Й зазначив, що суддям тоді дали надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. На його думку – спеціально, аби контролювати КСУ.

Реформа Конституційного Суду