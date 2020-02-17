Ніколи не кажи ніколи, – Росія зухвало відповіла США щодо будівництва "Північного потоку-2"

Міністр енергетики США Ден Бруєтт публічно заявив, що Росія не зможе добудувати "Північний потік-2" без західних компаній. У РФ вважають, що немає нічого неможливого.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов коротко прокоментував заяву американського чиновника, повідомляє ТАСС.

Детальніше про заяву: У США заявили, що не вірять у здатність Росії добудувати "Північний потік-2"

Ніколи не кажи ніколи,

– сказав Купріянов.

Ден Бруєтт раніше пояснив, що російська сторона не зможе власними силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через відсутність відповідних технологій.

Довідка. На заваді спробам Росії завершити "Північний потік-2" стали санкції США проти компаній, які будують скандальний газопровід.

Однак судно "Газпрому", яке здатне добудувати "Північний потік-2", уже вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході до Сінгапуру. Для того, аби відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод Балтійського моря близько 2 місяців.

Що відомо про "Північний потік-2": коротко

Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

До речі: США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше першого кварталу 2021 року.



Мапа "Північного потоку-2"