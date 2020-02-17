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      Ніколи не кажи ніколи, – Росія зухвало відповіла США щодо будівництва "Північного потоку-2"

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      Росія зухвало відповіла США щодо будівництва "Північного потоку-2" / gazprom.ru

      Міністр енергетики США Ден Бруєтт публічно заявив, що Росія не зможе добудувати "Північний потік-2" без західних компаній. У РФ вважають, що немає нічого неможливого.

      Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов коротко прокоментував заяву американського чиновника, повідомляє ТАСС.

      Детальніше про заяву: У США заявили, що не вірять у здатність Росії добудувати "Північний потік-2"

      Ніколи не кажи ніколи,
      – сказав Купріянов.

      Ден Бруєтт раніше пояснив, що російська сторона не зможе власними силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через відсутність відповідних технологій.

      Довідка. На заваді спробам Росії завершити "Північний потік-2" стали санкції США проти компаній, які будують скандальний газопровід.

      Однак судно "Газпрому", яке здатне добудувати "Північний потік-2", уже вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході до Сінгапуру. Для того, аби відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод Балтійського моря близько 2 місяців.

      Що відомо про "Північний потік-2": коротко

      Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      До речі: США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

      Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше першого кварталу 2021 року.


      Мапа "Північного потоку-2"

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Газ Газпром Новини США Санкції Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2
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