Ніколи не кажи ніколи, – Росія зухвало відповіла США щодо будівництва "Північного потоку-2"
Міністр енергетики США Ден Бруєтт публічно заявив, що Росія не зможе добудувати "Північний потік-2" без західних компаній. У РФ вважають, що немає нічого неможливого.
Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов коротко прокоментував заяву американського чиновника, повідомляє ТАСС.
Детальніше про заяву: У США заявили, що не вірять у здатність Росії добудувати "Північний потік-2"
Ніколи не кажи ніколи,
– сказав Купріянов.
Ден Бруєтт раніше пояснив, що російська сторона не зможе власними силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" через відсутність відповідних технологій.
Довідка. На заваді спробам Росії завершити "Північний потік-2" стали санкції США проти компаній, які будують скандальний газопровід.
Однак судно "Газпрому", яке здатне добудувати "Північний потік-2", уже вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході до Сінгапуру. Для того, аби відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод Балтійського моря близько 2 місяців.
Що відомо про "Північний потік-2": коротко
Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.
До речі: США готують ще один удар по "Північному потоку-2"
Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше першого кварталу 2021 року.