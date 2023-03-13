Ніколюк залишає посаду командувача ОК "Північ": відомо, хто замінить його на посаді

Український генерал Віктор Ніколюк покинув посаду командувача Оперативного командування "Північ". Його замінить бригадний генерал Дмитро Красильников.

Дмитро Красильников до цього керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ. Тепер командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ буде генерал-майор Віктор Ніколюк.

До теми Не дав ворогу захопити Чернігів: генерал Ніколюк став командувачем підготовки Сухопутних військ

Новий командувач ОК "Північ" звільняв Торецьк

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов'язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ", – повідомив Ніколюк.

Він також висловив подяку всім офіцерам, сержантам, солдатам, з яким захищав Чернігівщину та Бахмут. "Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети – разом до перемоги", – додав генерал-майор.

Ніколюк був командувачем ОК "Північ" з жовтня 2021 року. Генерал обороняв Сумську та Чернігівську області, де на початку вторгнення Росія зосередила 30 тисяч військових і 5 тисяч одиниць техніки.

У березні 2022 року генералу дали звання "Героя України" з врученням ордена "Золота Зірка".

Що відомо про Красильникова

Бригадний генерал Дмитро Красильников керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ. З початком російського вторгнення в Україну Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. У 2022 році дві доби відбивався від безперервного штурму окупантів і не пустив російську армію на Харків з Луганської області.

28 лютого 2022 року Красильникову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Дмитрові Красильникову 44 роки. Він брав участь у звільненні Торецька на Донеччині у 2014 році. Бригадний генерал очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, який сформував у 2014 році.

У 2015 році Красильников очолив 57 окрему мотопіхотну бригаду, яка брала участь у Дебальцевській операції.