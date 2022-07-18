Артилерія росіян, яка обстрілює Дніпропетровщину, ховається за стінами Запорізької АЕС

На Дніпропетровщині зберігається загроза артилерійських обстрілів. росіяни можуть завдавати ударів з іншого берега Дніпра. Мова йде про тимчасово окуповану територію Запоріжжя, зокрема місто Енергодар та населенні пункти, що поруч.

Для окупантів ЗАЕС – це атомний щит

Загарбники використовують Запорізьку АЕС в Енергодарі як атомний щит для обстрілів, так само як цивільних людей на Херсонщині тримають як живий щит. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу.

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За його словами, росіяни зосередили на ЗАЕС дуже багато військової техніки та боєкомплектів. Вони знають, що можуть вільно обстрілювати Нікополь, який останніми днями потерпає від ворожих ударів, а також інші підконтрольні Україні території, адже удару у відповідь не отримають.

Будь-який снаряд, який теоретично може прилетіти не туди, куди потрібно, і зачепити енергоблок, призведе до катастрофічних наслідків. Ба більше, їх відчують не лише Україна та Європа, а й росія, адже радіації, як влучно зауважив кореспондент, байдуже.

Запорізька АЕС в Енергодарі є найбільшою за потужністю в Європі. Для порівняння – вона у 6 разів потужніша, аніж Чорнобильська.

Радіації байдуже, якого кольору в тебе прапори і які політичні чи геополітичні переконання. Радіації байдуже, вона однаково вбиває все живе навкруги,

– підкреслив кореспондент.

Кореспондент розповів, що Дніпропетровщину обстрілюють з території Запорізької АЕС: дивіться відео

росіяни обстрілюють Нікополь