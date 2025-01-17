Росіяни розтрощили її будинок: внаслідок обстрілу Нікополя загинула директорка гімназії

Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя 15 січня загинула директорка місцевої гімназії Тамара Соколова. Російський снаряд влучив у будинок жінки, її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю відділу освіти й науки міської ради Нікополя Валентину Сафонову.

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Російський снаряд вбив директорку гімназії

Валентина Сафонова розповіла, що Тамара Соколова пропрацювала у Нікопольській гімназії №25 понад 30 років – спочатку вчителькою фізики, потім заступницею директора з навчально-виховної роботи, а останні шість років – директоркою.

За її словами, Тамара Соколова була людиною великої душі, безсумнівної честі, сумління, працьовитою і відповідальною, а також досвідченим і розумним керівником.

Колеги цінували в ній велике почуття турботи за кожного. Хвилювання за долю учнів, учителів, намагання дати пораду, допомогти – це все про цю чудову жінку. У неї кожна справа була замішана на любові до людей. І це безцінно. Її життя – це урок без перерви,

– написала начальниця відділу освіти й науки.

Про обстріл Нікополя повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак ввечері 15 січня. За його словами, тіло жінки рятувальники дістали з-під завалів будинку – його ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ.

За словами Валентини Сафонової, Тамара Соколова назавжди залишиться в пам'яті освітян Нікополя як приклад самовідданого служіння українській освіті.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тамари Соколової. Світла пам'ять!