У Нікопольській РВА заявили про провокацію росіян: у мережі писали про обстріли Енергодара

росія продовжує свої звичні провокаційні дії. У мережі раніше писали про обстріли Енергодара.

Тепер же в Нікопольській РВА офіційно заявили про провокацію росіян. Про це повідомив голова району Євген Євтушенко.

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На протилежному березі водосховища армія росії здійснила провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей,

– звернувся він до місцевих.

Попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

На 15:16 була загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді.

Обстріли Енергодара

О 14:38 місцеві телеграм-канали в Енергодарі повідомляли, що місто обстрілюють з "Градів". Людей просили перейти в укриття. Згодом з'явилась інформація, що обстріляли територію ТЕС.

Обстріляна ТЕС: дивіться відео

Обстріли Нікополя

Місто часто потрапляє під ворожу атаку. Євген Євтушенко повідомляв про неї в ніч проти 15 серпня. З реактивної системи залпового вогню тоді російські окупанти обстріляли місто.

Згодом повідомили, що вночі 15 серпня були обстріли по лінії зіткнення. У Нікополі загарбники влучили 20 реактивними снарядами системи "Град". Були влучання у цивільну та промислову інфраструктури. Під ранок окупанти обстріляли два села в Марганецькій територіальній громаді. Були влучання в цивільні об’єкти.

Ніч проти 18 серпня також минула неспокійно на Дніпропетровщині. Ворог знову гатив по Нікополю. Внаслідок обстрілу у Нікополі постраждала жінка. Однак більше втрат не було.

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