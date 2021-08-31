"Нікуди не полетять": США вперед виходом із Афганістану вивели з ладу гелікоптери та бронемашини

Сполучені Штати 30 серпня завершили операцію з виведення своїх військ з Афганістану. Однак перед тим як остаточно покинути захоплену талібами країну вони вивели з ладу техніку, яка залишиться там.

Непридатними для використання стали гелікоптери та бронемашини, які не вдалося вивезти під евакуації. Про це під час пресконференції розповів голова Центрального командування США Кеннет Маккензі.

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Вертольоти більше не полетять

Ці вертольоти більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними. Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися,

– сказав генерал.

За його словами, роззброєно чи приведено у непридатність 73 гелікоптери.

Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Окрім цього, військові США вивели з ладу систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту Кабула. Їх не можна буде використовувати знову", – додав представник збройних сил Штатів.