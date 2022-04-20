Нікуди не їдуть, нічого не везуть: російській залізниці зробили дуже боляче

Ніщо так не тішить, як економічні втрати рашистів. Бо слідом за літаками, вантажівками та суднами, які тепер курсують лише в межах Московіі, в занепаді й їхня залізниця.

РЖД – банкрут

Станом на середину квітня РЖД звітує, що 150 тисяч вантажних вагонів просто… стоять.

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Вони нікуди не їдуть, і нічого не везуть. Бо через санкції змінились вантажопотоки. Ба більше, порожніх вагонів так багато, що їх немає де зберігати.

Вся мережа РЖД, а це і 440 промислових підприємств, під’єднаних до залізниці, можуть вмістити тільки 63 тисячі вагонів для простою. Тож решту порожніх вагонів зберігають на коліях загального користування. І за таку "оренду" колій приватні власники вагонів повинні платити. А платити нічим, бо їх діяльність зупинена.

Зараз, аби не провокувати масові банкрутства, рашистський уряд думає, як скасувати плату за зберігання вагонів на коліях РЖД. А це означає, що та ж РЖД отримає додатковий збиток на 1 мільярд рублів на рік.

Привіт шахтарям

Наступною ланкою в ефекті доміно виявились шахти Кузбасу. Оскільки Європа закрита – вантажі екстрено переорієнтували на Азію, і східні залізничні напрямки (БАМ і "Транссиб") виявились перевантаженими. Відтак, підприємства не можуть відправити на схід вже законтрактовані товари.

Що у підсумку? Вугільна промисловість Кузбасу за І квартал 2022 року спрямувала на схід 13 мільйонів тонн вугілля, а це на 18% менше плану.

Рашистська влада б'ється в конвульсіях та вимагає від шахт збільшити експорт в Азію. Але нічого не виходить. По факту – зменшення, і це тільки за підсумками І кварталу. А зрив контрактних зобов'язань неминуче призведе до…. накопичення вугілля на складах. Далі – штрафні санкції з боку покупців і втрати окремих ринків збуту. І це відверто визнає уряд Росії.

Повний економічний крах Рашки близько. А на підході ще шостий пакет санкцій.