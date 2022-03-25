Німеччина, Австрія та Угорщина проти зупинки імпорту енергоресурсів Росії, – Моравецький

Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – заявив, що його країна наполягає на необхідності обмежити торгівлю вуглеводнями з Росією. Мовиться про про нафту, газ та вугілля.

Моравецький зауважив, що голос Польщі у цьому питанні був найсильнішим. Водночас деякі країни – досі проти.

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На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, як-от Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати тут та зараз, і якомога швидше припинити торгівлю з Росією,

– наголосив Моравецький.

В Україні переконані, що нафтове ембарго прискорило б падіння режиму Володимира Путіна. Відповідну заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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