Німеччина досі офіційно не підтвердила надання Україні бодай шоломів

Поки чимало країн ЄС та Штати активно передають Україні озброєння та військову допомогу, Німеччина досі не надала підтвердження про передання обіцяних військових захисних шоломів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він нагадав, що раніше Німеччина обіцяла надати Україні 5 тисяч захисних шоломів.

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Очільник Міноборони України підкреслив, що першочергово потрібно, аби Німеччина припинила практику блокування постачання зброї іншими країнами.

Як, приклад, це звернення уряду Естонії до уряду Німеччини, щоби дозволити поставити в Україну гармати виробництва часів Німецької Демократичної Республіки для того, аби підняти рівень обороноздатності наших Збройних сил. Але уряд Німеччини відмовляє уряду Естонії дати нам дозвіл на отримання тих гармат,

– сказав Резніков.

Міністр також додав, що уряд Німеччини продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через NSPA.

"Воно дає можливість у прозорий, відкритий спосіб придбати ті чи інші засоби захисту або ураження. Тому, коли ми звертаємося публічно до уряду Німеччини, ми просимо в першу чергу: не блокуйте, будь ласка, можливість нам захищатися. Мається на увазі саме це", – зазначив Резніков.

Україна так і не отримала підтвердження від Німеччини

Він додав, що станом на 3 лютого 2022 року, крім публічної заяви Міноборони Німеччини на засіданні уряду про те, що вони готові надати 5 тисяч шоломів, жодного письмового підтвердження Україна поки що не отримала.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що такий документ готується і має бути надісланий, каже міністр.

Я безпосередньо комунікую з послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен. У нас дуже хороші стосунки, я їй дякую за ту роботу, яку вона робить. Дякую за організацію лікування наших воїнів, починаючи з 2014 року в Німеччині. Дякую за госпіталь, який ми отримаємо 8 лютого від Естонії,

– сказав міністр оборони України.

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