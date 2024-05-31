Пісторіус підтвердив дозвіл Україні бити німецькою зброєю по Росії: проте є важливе обмеження

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що країна дозволила Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії. Втім, є одна важлива умова.

Про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке. За його словами, подібну заяву Борис Пісторіус озвучив у п'ятницю, 31 травня, у Молдові.

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ЗСУ зможуть бити по Росії німецької зброєю

Німеччина дозволила Силам оборони України завдавати удари по російській території. Водночас радіус ураження зовсім невеликий. Так, німецьку зброю для ударів проти Росії можна застосовувати лише у Харківській області.

Радіус, за яким ЗСУ може завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий: максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів,

– стверджує Bild.

Для ударів по території країни-агресорки розглядаються дві системи озброєнь Німеччини:

самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000;

броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

Німеччина "адаптувалася до ситуації"

DW пише, що за словами очільника оборонного відомства Німеччини, його країна "адаптувалася до ситуації й через це скоригувала стратегію".

"Це рішення правильне. Так ми завжди чинили з самого початку війни, яку Путін веде проти України", – сказав Борис Пісторіус.

Він також додав, що після цього рішення уряд країни не відновлюватиме дебати про постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет TAURUS.

Причина дозволу – активізація росіян

Урядовий речник Штеффен Гебештрайт пояснив рішення Німеччини тим, що протягом останніх тижнів Росія особливо активізувалась на Харківському напрямку, звідки з прикордонних територій готувала, координувала та здійснювала атаки проти України.

Як зауважив німецький посадовець, серед лідерів створився загальний консенсус в тому, що Україна згідно з міжнародним законодавством має право дати відсіч цим атакам, в тому числі й наданою Німеччиною зброєю.

Разом із нашими найближчими союзниками та в тісному діалозі з українським урядом ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни,

– наголосив Гебештрайт.

Що цьому передувало

Напередодні Der Spiegel повідомило, що уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати німецьку зброю для того, щоб завдавати ударів по території Росії. Країна зазначила, що Україна має на це повне право.

Ще нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти використання німецької зброї для ударів по території Росії. Тепер в уряді змінили думку. Київ уже давно наполягає на тому, щоб йому дозволили вести вогонь по території агресора із західної зброї.