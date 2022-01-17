Німеччина готова стати одним зі співлідерів у Кримській платформі

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. За словами міністра закордонних справ України, Берлін висловив готовність стати одним зі співлідерів Кримської платформи.

Після перемовин Бербок та Кулеба вийшли на спільний брифінг. Глава МЗС України подякував Німеччині за участь у Кримській платформі.

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Німеччина очолить один з напрямів Кримської платформи

Ми запропонували окремим партнерам України в рамках Кримської платформи очолити один із 5 напрямів її роботи. Сьогодні я дізнався з радістю, що Німеччина готова стати одним з співлідерів Кримської платформи у напрямі "політика невизнання",

– сказав Кулеба.

За словами українського міністра, це стало підтвердженням лідерського підходу німецької дипломатії. Кулеба висловив сподівання, що такою вона і залишиться під керівництвом Анналени Бербок.

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Бербок також запланувала візит до Москви

Зазначимо, що після перемовин у Києві глава МЗС Німеччини планує відвідати Москву. В Україні у Бербок заплановані перемовини з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а також представниками ОБСЄ.

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Про що глава МЗС Німеччини говоритиме в Москві: