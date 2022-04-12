Німеччина готова відкликати запрошення Індії на G7 через відмову засудити агресію Росії

Уряд Німеччини може покарати Індію через відмову засудити агресію Росії проти України та приєднатися до антиросійських санкцій Заходу. Під загрозою участь країни у саміті G7.

Німецький уряд обговорює доцільність запрошення індійської делегації на саміт, який відбудеться у червні у Баварії.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був у попередньому списку гостей. Варто зауважити, що також на саміт G7 Німеччина має намір запросити Сенегал, ПАР та Індонезію.

Нагадаємо, що Індія утрималася під час голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини та не запровадила санкції. Водночас країна залишається великим покупцем російської зброї, пояснюючи це необхідністю стримувати Пакистан та Китай.

Також після нападу Росії на Україну Індія збільшила обсяги постачання російської нафти, яку країна-агресорка запропонувала купувати за зниженою ціною.

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