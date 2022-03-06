Німеччина та Ізраїль мають спільну мету "якнайшвидше припинити війну" в Україні
6 березня 2022 , 04:55Читать новость на русском
Джерело:твітер Штеффена Гебештрайта
Німеччина та Ізраїль провели зустріч. Країни домовились мати спільну мету "якнайшвидше припинити війну" в Україні.
Відповідну інформацію в твітері написав журналіст Штеффен Гебештрайт. Зокрема він написав про перемовини Ізраїлю та Німеччини в ніч проти 6 березня.
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Ізраїль та Німеччина обговорили питання щодо України
Олаф Шольц зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю. Загальною метою залишається закінчити війну в України якнайшвидше,
– мовиться у повідомленні.
Запевнили, що працюватимуть над цим з усіх сил.
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