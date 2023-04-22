Німеччина масово висилає російських дипломатів

Німеччина вирішила масово вислати російських дипломатів з Берліну. Москва натомість заявила про висилання німецьких дипломатів.

Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове висилання співробітників російських дипломатів. Про це повідомили в МЗС Росії.

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Росія кидається звинуваченями

У Москві, за традицією, рішуче засудили ці дії Берліна. Заявили, про руйнування російсько-німецьких відносин.

У Кремлі називають "показовим" те, що німецька сторона, попри її "неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет", порушила їх. Без звинувачень не обійшлось. Росія звинуватила німецький уряд, мовляв, той регулярно використовує ЗМІ для організації "контрольованих витоків» і дезінформаційних "вкидів".

Москва висилає дипломатів у відповідь

Російська сторона нічого кращого не вигадала, як схвалити рішення про "дзеркальну" висилку з Росії німецьких дипломатів. Також вирішили суттєво обмежити максимальну кількість співробітників німецьких дипломатичних представництв.

Рішення Норвегії

До речі, позбутись російських дипломатів вирішила не лише Німеччина. Наприклад, у квітні в Норвегії 15 співробітників російського посольства були шпигунами під прикриттям.

Наприкінці лютого у МЗС Нідерландів заявили, що кількість дипломатів у посольстві Росії в Гаазі скоротиться. Причиною є те, що переговори зайшли в глухий кут.