Німеччина може отримати війну в Берліні, якщо не буде постачати Україні важку зброю, – експерт

Німеччина не планує постачати Україні важке озброєння. Політолог наголошує, що країна повинна зрозуміти, що це може призвести до війни вже в Берліні.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу.

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За його словами, рішення Німеччини не постачати Україні важке озброєння можна пояснити кількома причинами:

По-перше, там "відсутній дух пані Меркель у владних кабінетах".

По-друге, це якраз питання шантажу Росією Німеччини.

А по-третє, Німеччині треба зрозуміти, що в якийсь момент війна закінчиться на наших кордонах.

І, як зазначив Давидюк, виходи два – або Росія повернеться на свою територію, якщо ми переможемо, або вона буде тиснути і йти далі.

Тоді Німеччина отримає війну у Берліні. Країна має зрозуміти цю просту істину і постачати Україні зброю в нормальних кількостях, зокрема і важке озброєння,

– заявив Давидюк.

Він наголосив, що Канада, США, Нідерланди, Фінляндія та Італія заявили про постачання зброї. Водночас Німеччина, на його думку, боїться, і цим страхом війни провокує ще більше кровопролиття.

"Платити мільярд доларів росіянам за газ і нафту, а потім казати "не вбивайте" – це виглядає інфантильно. Тому Німеччині треба зрозуміти, вона грає за автократію чи західні цінності", – додав політолог.

Давидюк: Німеччина може отримати війну у Берліні

До слова, Україна ще не отримала винищувачів, які їй обіцяли західні партнери. Проте, за словами президента Володимира Зеленського, офіційний Київ вже знає, коли вони конкретно прибудуть на українську територію та від кого. Країни-партнери вже надали Україні конкретні гарантії, а також повідомили дати.