Шольц неоднозначно прокоментував операцію ЗСУ в Курській області

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Молдови прокоментував наступ ЗСУ на Курщину. Він вважає, що наші війська не будуть там довго.

Шольц також заявив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

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Шольц вважає, що ЗСУ не на довго залишаться у Курській області

Канцлер переконаний, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". При цьому він додав, що не знає цього напевне.

Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією. Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу,

– заявив Шольц під час пресконференції з Маєю Санду.

Також він вважає, українські війська навряд чи довго перебуватимуть на території Росії.

При цьому канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

На додачу він заявив, що Німеччина і надалі буде підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями.

Тим часом ЗСУ підбили вже третій міст через річку Сейм на Курщині. Супутникові фото показують значні ушкодження біля Карижа. 700 російських окупантів можуть опинитися в оточенні.