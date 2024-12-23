Танки, ППО та десятки тисяч снарядів: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового великого пакету військової допомоги. У нього увійшли бронетехніка, системи ППО та боєприпаси.

Цей пакет суттєво посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральний уряд Німеччини.

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Що увійде у новий пакет допомоги від Німеччини

Новий пакет допомоги від Німеччини націлений на підвищення обороноздатності України, особливо він посилить сили протиповітряної оборони. Німеччина передасть Україні одразу 2 самохідні зенітні установки Gepard, 2 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та 2 пускові установки Patriot.

Для покращення можливостей виявлення повітряних цілей Україна отримає ще 2 сучасних радари TRML-4D.

Сухопутні сили ЗСУ посилять вже далеко не нові 15 танків Leopard 1, однак останньої модифікації A5, а також 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом, 12 броньовиків з системами кінетичної оборони та самохідна гаубиця PzH 2000.

Перелік озброєння, що надасть Німеччина Україні:

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

52 тисячі снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Нагадаємо, 20 грудня Україна, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, отримала від Німеччини шосту систему ППО IRIS-T. Водночас далекобійні ракети Шольц передавати все ще не збирається.