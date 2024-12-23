Танки, ППО та десятки тисяч снарядів: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового великого пакету військової допомоги. У нього увійшли бронетехніка, системи ППО та боєприпаси.
Цей пакет суттєво посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральний уряд Німеччини.
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Що увійде у новий пакет допомоги від Німеччини
Новий пакет допомоги від Німеччини націлений на підвищення обороноздатності України, особливо він посилить сили протиповітряної оборони. Німеччина передасть Україні одразу 2 самохідні зенітні установки Gepard, 2 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та 2 пускові установки Patriot.
Для покращення можливостей виявлення повітряних цілей Україна отримає ще 2 сучасних радари TRML-4D.
Сухопутні сили ЗСУ посилять вже далеко не нові 15 танків Leopard 1, однак останньої модифікації A5, а також 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом, 12 броньовиків з системами кінетичної оборони та самохідна гаубиця PzH 2000.
Перелік озброєння, що надасть Німеччина Україні:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 зенітні самохідні установки Gepard;
- 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 52 тисячі снарядів 155 мм,
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
Нагадаємо, 20 грудня Україна, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, отримала від Німеччини шосту систему ППО IRIS-T. Водночас далекобійні ракети Шольц передавати все ще не збирається.