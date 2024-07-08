Третій Patriot, дрони Vector і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина оголосила про передачу нового пакету військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійшов третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про відправку якого стало відомо 5 липня.

Пакет допомоги також передбачає передачу ракет та запчастин до ЗРК Patriot. Окрім того, українська армія отримає радіолокаційні станції та тисячі снарядів.

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Що увійшло у пакет німецької допомоги

Пакет військової допомоги від Німеччини передбачає передачу 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D і 9 тисяч боєприпасів до зенітних танків GEPARD.

Українська армія також отримає:

боєприпаси до танків Leopard 1;

55 тисяч снарядів калібру 155 мм;

30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

400 тепловізійних приладів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерних танки Wisent 1;

броньовану евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запчастинами;

10 броньованих машин;

2 патрульних пікапи.

Окрім цього, Німеччина передасть термінали супутникового зв’язку SatCom, окуляри нічного бачення, гвинтівки, кулемети, патрони до них, димові шашки, вибухівку, детонатори, IT-обладнання тощо.

У німецькому уряді додали, що з початку російсько-української війни Німеччина передала Україні орієнтовною вартістю близько 5,2 мільярда євро. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли там військову підготовку. Витрати на це навчання наразі становлять близько 282 мільйонів євро.

Подальші витрати, які ми тут не оцінюємо, стосуються лікування поранених українських військових,

– додали в уряді Німеччини.