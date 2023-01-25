Tanke schön: як світові лідери реагують на рішення Німеччини щодо танків для України
Після довгих дискусій уряд Німеччини таки погодив передачу Україні танків Leopard 2. Це рішення Німеччини викликало бурхливу реакцію не лише в Україні, але й далеко за її межами.
Першими на це рішення Німеччини відреагували близькі союзники України, серед яких Балтійські країни та Велика Британії. Про реакцію світових лідерів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Велика Британія
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що рішення Німеччини передати Україні танки Leopard є правильним.
Разом з Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечить сталий мир,
– відреагував прем'єр Британії Ріші Сунак.
А на сторінки Міноборони Британії у твітері опублікували фото танків Challenger 2 та Leopard 2 на навчаннях у Польщі. Там наголосили, що незабаром ці танки стануть звичним явищем на полях України.
Challenger 2 та Leopard 2 у Польщі / Фото Міноборони Британії
Польща
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький подякував окремо канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за це рішення.
Це великий крок вперед у тому, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші,
– підкреслив прем'єр Польщі.
Він також привітав Володимира Зеленського з днем народження. Він опублікував фото з українським лідером і побажав одного: перемоги над імперією зла.
Польський прем'єр з Володимиром Зеленським / Фото з твітера Моравецького
Франція
У пресслужбі Єлисейського палацу також привітали рішення Німеччини, яке продовжує та збільшує підтримку. Там вирішили нагадати, що самі раніше розпочали поставкою AMX10 RC в Україну.
Литва
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на новину картинкою з підписом "Tanke schön", що співзвучне з німецьким "Danke schön" і перекладається як "дякую".
Реакція на передачу Україні танків / Фото з твітеру Габріеліуса Ландсбергіса
Латвія
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс долучився до привітань та відзначив, що це дозволить передавати танки іншим союзникам.
Україна отримає танки від Німеччини
- Уряд Німеччини 25 січня офіційно ухвалив рішення про надання українським Збройним Силам основних бойових танків Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц оголосив на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні.
- Наразі мета союзників – швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.