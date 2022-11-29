Німеччина анонсувала чергову військову допомогу для України: що отримають ЗСУ

Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів. Частину з них передадуть до кінця 2022 року.

Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних машин THeMIS. Військову допомогу для наших військових профінансує міністерство оборони Німеччини.

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Німеччина передасть Україні 14 військових дронів

Зазначають, що 7 дронів TheMIS будуть поставлені в Україну до кінця 2022 року, а решта – у другому кварталі наступного. Перша партія буде призначена для евакуації поранених із поля бою, другу ж переобладнають для розмінування.

THeMIS – це багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє переобладнати його для виконання різних функцій – транспортування, ведення бойових дій, знешкодження боєприпасів або підтримка розвідувальних операцій.

THeMIS уже використовують у 16 країнах, зокрема 8 членів Північноатлантичного Альянсу: Естонія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Велика Британія, США та Франція.

У Milrem Robotics нагадали, що на початку року вже передали українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених.

Військова допомога для України

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 29 листопада повідомив, що Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Вона вже прибула до нашої країни.

Він наголосив, що ця реактивна система залпового вогню LRU допоможе нашим військовим стримувати та знешкоджувати ворога.

29 листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Він зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Також Швеція підтримує Україну економічно, політично та у військовому плані. Останній пакет допомоги допоможе пережити зиму та захиститися від ракетних ударів Росії.

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