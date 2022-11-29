Німеччина анонсувала чергову військову допомогу для України: що отримають ЗСУ

29 листопада 2022 , 20:18
Читать новость на русском

Джерело:

Milrem Robotics

Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів. Частину з них передадуть до кінця 2022 року.

Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних машин THeMIS. Військову допомогу для наших військових профінансує міністерство оборони Німеччини.

Варте уваги У НАТО триває дискусія щодо передачі Patriot Україні

Німеччина передасть Україні 14 військових дронів

Зазначають, що 7 дронів TheMIS будуть поставлені в Україну до кінця 2022 року, а решта – у другому кварталі наступного. Перша партія буде призначена для евакуації поранених із поля бою, другу ж переобладнають для розмінування.

Зверніть увагу! THeMIS – це багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє переобладнати його для виконання різних функцій – транспортування, ведення бойових дій, знешкодження боєприпасів або підтримка розвідувальних операцій.

THeMIS уже використовують у 16 країнах, зокрема 8 членів Північноатлантичного Альянсу: Естонія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Велика Британія, США та Франція.

У Milrem Robotics нагадали, що на початку року вже передали українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених.

Військова допомога для України

  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 29 листопада повідомив, що Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Вона вже прибула до нашої країни.
  • Він наголосив, що ця реактивна система залпового вогню LRU допоможе нашим військовим стримувати та знешкоджувати ворога.
  • 29 листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.
  • Він зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.
  • Також Швеція підтримує Україну економічно, політично та у військовому плані. Останній пакет допомоги допоможе пережити зиму та захиститися від ракетних ударів Росії.

До речі – у США відповіли, коли зможуть надати Україні свої винищувачі: дивіться відео

 

Автор: Дарина Жданович