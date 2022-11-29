Німеччина анонсувала чергову військову допомогу для України: що отримають ЗСУ
Джерело:Milrem Robotics
Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів. Частину з них передадуть до кінця 2022 року.
Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписала з естонським розробником Milrem Robotics контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних машин THeMIS. Військову допомогу для наших військових профінансує міністерство оборони Німеччини.
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Німеччина передасть Україні 14 військових дронів
Зазначають, що 7 дронів TheMIS будуть поставлені в Україну до кінця 2022 року, а решта – у другому кварталі наступного. Перша партія буде призначена для евакуації поранених із поля бою, другу ж переобладнають для розмінування.Зверніть увагу! THeMIS – це багатоцільовий безпілотний наземний транспортний засіб з відкритою архітектурою, що дозволяє переобладнати його для виконання різних функцій – транспортування, ведення бойових дій, знешкодження боєприпасів або підтримка розвідувальних операцій.
THeMIS уже використовують у 16 країнах, зокрема 8 членів Північноатлантичного Альянсу: Естонія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Велика Британія, США та Франція.
У Milrem Robotics нагадали, що на початку року вже передали українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених.
Військова допомога для України
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 29 листопада повідомив, що Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Вона вже прибула до нашої країни.
- Він наголосив, що ця реактивна система залпового вогню LRU допоможе нашим військовим стримувати та знешкоджувати ворога.
- 29 листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.
- Він зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.
- Також Швеція підтримує Україну економічно, політично та у військовому плані. Останній пакет допомоги допоможе пережити зиму та захиститися від ракетних ударів Росії.
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