Німеччина планує передати MINI-TAURUS: ЗСУ вийдуть на новий рівень знищення окупантів

Україна отримає від Німеччини 4 тисячі ударних безпілотників зі штучним інтелектом. Їх ще називають MINI-TAURUS, оскільки вони мають радіус дії в чотири рази більший, ніж наявні в ЗСУ дрони-камікадзе.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що хоч німецькі безпілотники менш потужні, ніж однойменні ракети TAURUS, але все одно серйозно підсилять Сили оборони.

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Що відомо про безпілотники MINI-TAURUS

Генерал-лейтенант у відставці пояснив, що німецькі безпілотники MINI-TAURUS застосовують зграями. Відповідно з'являється новий ефект впливу на ворога з повітря.

В інтернеті багато відео, на яких видно просто хмари таких невеличких безпілотних апаратів. І це призводить до ефекту ураження нової якості,

– наголосив Ігор Романенко.

Якщо Сили оборони будуть цього досягати, то зможуть послідовно виконувати завдання, які стоять перед ними, вважає військовий експерт.

Цікаво! Стверджують, що MINI-TAURUS суттєво дешевші, аніж американські Switchblade та російські "Зали" і "Ланцети".

Очікується, що Україна отримає перші дрони в найближчі кілька тижнів. За даними німецького видання Bild, з грудня почнеться масове постачання: по кілька сотень одиниць на місяць.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відреагувала на дані про те, що США дали дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами ATACMS для ударів по російській території.