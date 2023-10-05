Німеччина передасть Україні системи ППО для захисту зернових шляхів, – Bloomberg

Німецький уряд планує надати українській армії нові системи протиповітряної оборони. Зокрема, ці комплекси будуть захищати зернові шляхи від імовірних атак російської армії.

Журналісти Bloomberg наголосили, що це озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Водночас Німеччина також планує запустити виробництво нових комплексів, щоб надати їх Україні.

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Німеччина надасть ППО для захисту зернових шляхів

Автори матеріалу зазначають, що Берлін надішле Україні ще одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечувати прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя нашої країни.

Крім того, наступні системи IRIS-T з'являться в Україні після того, як вони з'являться у німецькій оборонній промисловості. Журналісти наголосили, що наша держава прагне збільшити постачання зерна річкою Дунай і сухопутним транспортом через так звані шляхи солідарності після того, як набрала чинності угода про дозвіл кораблям курсувати з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині.

Водночас невелика кількість суден також буде проходити через акваторію біля узбережжя Румунії та Болгарії, попри побоювання щодо атак Росії. Однак німецькі високопосадовці не розголошують, які конкретні маршрути будуть використовуватися для прикриття.

Так, депутат Німеччини Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони в нижній палаті парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і рушниць Gepard, а також боєприпасів.

Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти,

– наголосив він.

Автори матеріалу написали, що основна частина експорту сільськогосподарської продукції з України йде сухопутними, річковими та автомобільними шляхами після виходу Росії з Чорноморської ініціативи в липні 2023 року. Однак у вересні експорт зерна з України впав більш ніж на 50%.

Єрмак прокоментував надання Україні додаткових систем ППО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак висловився у своєму телеграм-каналі про надання Україні додаткових систем для захисту неба від ворожих об'єктів.

"Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над "щитом"", – написав він.

Варто зазначити, що гармати Gepard, які надасть нам Німеччина, мають радіус дії 4 кілометри, тоді як більш потужні та технічно складні установки IRIS-T можуть відкрити захисний щит із радіусом до 40 кілометрів. Саме вони будуть використовуватися для захисту портової інфраструктури, і відвантаження зерна на кораблі та судна, що відходять у Чорне море.