Німеччина передасть Україні зброю: 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки

Німеччина таки вирішила передати Україні озброєння. Попри те, що раніше принципово виступала проти такого кроку.

Отже, наразі відомо, що від Берліна Київ отримає 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки. Усе це – на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України, на яке Кремль наважився кілька діб тому.

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Німеччина передає Україні зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оперативно підтвердив інформацію, яка з'явилася у ЗМІ: Берлін офіційно вирішив передати Україні зброю.

Російська атака ознаменувала переломний момент. Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Путіна. Ось чому ми поставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні,

– написав Шольц у твітері.

Нагадаємо: FIM-92 "Стінгер" (Stinger з англійської – жало) – це американської розробки переносний зенітно-ракетний комплекс класу земля – повітря з інфрачервоним самонаведенням.

Примітно, що раніше Німеччина не тільки принципово відмовлялася надавати зброю Україні (пригадайте бодай історію з 5000 касок – це найбільше, на що погоджувався Берлін), а й блокувала ініціативи інших країн щодо поставок німецької зброї.

Тільки факт моторошного вторгнення Росії змусив змінити Німеччину свою позицію.

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