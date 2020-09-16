Мільярдна угода: Німеччина переконує США зняти санкції з "Північного потоку-2" – ЗМІ
Уряд Німеччини нібито запропонував США угоду на 1 мільярд євро, якщо Вашингтон відмовиться від санкцій проти "Північного потоку-2". Ці гроші Берлін готовий вкласти у будівництво терміналів для приймання американського скрапленого природного газу.
Щоб уникнути санкцій проти "Північного потоку-2", Берлін готовий фінансувати будівництво американських терміналів у портах німецьких міст Брюнсбюттель і Вільгельмсхафен. Про це написало німецьке видання Die Zeit.
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Що відомо про листування США та Німеччини
За даними видання, у відповідь США мають дозволити завершити будівництво газопроводу і дозволити його експлуатувати. Про це нібито йдеться у листі, який міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц 7 серпня надіслав міністру фінансів США Стівену Мнучіну. Уряд Німеччини пропонує "значно збільшити державну підтримку будівництва терміналів, виділивши до 1 мільярда євро".
Що кажуть у Німеччині
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що його країна може зупинити роботу над "Північним потоком-2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Канцлерка Ангела Меркель згодом підтвердила його слова. Такі заяви викликали схвалення світових лідерів.
Що кажуть світові лідери про "Північний потік-2"
- Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює ідею відмови від "Північного потоку-2".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен підтримала заяву Німеччини про можливу зупинку будівництва газопроводу. Посадовиця наголосила, що завжди була проти "Північного потоку-2".
- Очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив: енергетична солідарність ЄС вимагає зупинити роботу над "Північним потоком-2".
Що варто знати про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія та Німеччина будують через Балтійське море в обхід України.
- Якщо цей проєкт буде реалізовано, український бюджет щорічно втрачатиме приблизно 3 мільярди доларів.
- Наразі газопровід добудований на 93%.Робота над "Північним потоком-2" призупинена через те, що США наклали на компанії-підрядники.