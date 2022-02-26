Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT: країн "проти" не залишилося
26 лютого 2022 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:твітер Rikard Jozwiak
Німеччина 26 лютого підтримала відключення Росії від SWIFT. Країн, які блокували б це рішення, більше не залишилося.
Радісну новину повідомив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк. Німеччина стала останньою країною, яка ухвалила таке рішення.
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Німеччина піде на SWIFT,
– написав Йозвяк.
Раніше проти відключення країни-окупантки від SWIFT виступали 4 країни: Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр. На щастя, згодом їхня позиція змінилася.
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