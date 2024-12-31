Будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі, – Шольц про допомогу Україні

У новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Зазначимо, що звернення записали для телебачення та оприлюднили перед трансляцією 31 грудня.

Водночас Шольц зазначив, що уряд "зберігатиме холодну голову, щоб війна не поширювалася". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zeit.

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Що заявив Шольц про підтримку України

Німецький канцлер зазначив, що наразі серед багатьох людей зростає тривога через війну в Україні.

Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі,

– каже Шольц.

Раніше Шольц зробив заяву щодо відправлення німецьких миротворців в Україну. Він закликав не поспішати з діями та підкреслив, що гарантії безпеки можна обговорювати лише після того, як буде відомий шлях до миру.

Шольц також заявив, що Німеччина не направить своїх військових до України за "нинішньої ситуації" та додав, що не відправить "жодного німецького солдата на цю війну".