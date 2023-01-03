Уряд Шольца підтримує арешт активів Росії для допомоги у відновленні України, – Bloomberg

Німеччина підтримує надання Україні заморожених активів Росії для повоєнного відновлення. Однак в керівній коаліції спостерігаються розбіжності в реалізації цього питання.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб все було скоординовано з союзниками та правильно юридично засвідчено. Тож певні перешкоди в передачі Україні коштів все ще залишаються.

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Страх потрапити у правове болото та інші суперечки

У виданні Bloomberg, посилаючись на "знайомих з дискусіями людей", стверджують, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні. Проте за умови, що будуть вирішені всі юридичні питання й союзники теж підуть цим шляхом.

Уряд Шольца поки не зайняв офіційної позиції щодо арешту російських активів через розбіжності у керівній коаліції. Однак, якщо Берлін таки вирішить свої суперечності, то це може підштовхнути до нових дискусій в ЄС.

Крім того, таке рішення допоможе чинити тиск на США, щоб країна арештувала заморожені активи Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на арешті бодай частини заморожених грошей.

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер не такий рішучий. Він боїться, що конфіскація активів росіян може створити небезпечний прецедент і завести єврокраїни у правове болото.

За даними видання, деталі дискусій показують, що арешт російських активів плавно переходить до практичної частини, попри серйозні перешкоди. Канцлер Німеччини намагається скоординувати всі кроки з союзниками та зробити рішення юридично чітким.

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Скільки заморожених російських активів у Німеччини

Гроші російських олігархів заморожені в Німеччині завдяки дії санкцій Євросоюзу. Крім того, багатії змушені декларувати всі свої активи.

Загалом Німеччина заморозила 5 мільярдів євро росіян. Про це повідомив федеральний уряд Німеччини.

До слова, Євросоюз заморозив країні-агресорці майже 70 мільярдів євро. Більшість з них зберігається у Бельгії.