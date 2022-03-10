Німеччина підтримує Україну: Берлін – у синьо-жовтих прапорах
Джерело:фейсбук Держприкордонслужби
У Берліні на будівлях масово вивішують синьо-жовті прапори. Німеччина підтримує Україну в її боротьбі з рашистами.
Фотографії з українськими стягами, які масово майорять на будівлях у Берліні, оприлюднила у мережі Державна прикордонна служба.
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У Берліні вивісили українські стяги
Весь вільний світ підтримує Україну. Так зараз виглядає Берлін,
– підписали знімки у ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що фото надіслали евакуйовані на Захід діти їхніх побратимів.
Синьо-жовті прапори на будівлях Берліна: Фото з фейсбуку Держприкордонслужби
Нагадаємо, Віталій Кличко раніше повідомив, що німецький бізнес і громадяни зібрали понад 100 мільйонів євро для України.
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