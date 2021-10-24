Німеччина посилила охорону кордону з Польщею
Джерело:DW
Німеччина посилила контроль ділянки кордону з Польщею через нелегальних мігрантів з Білорусі. Через це у прикордонні німецькі райони відправили 8 додаткових поліцейських підрозділів.
Німеччина також продовжила на пів року регулярний контроль на кордоні з Австрією. Про це заявив голова МВС країни Горст Зеєгофер.
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Паркан на кордоні з Білоруссю
Посилені заходи в Німеччині зумовленні збільшенням кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють з Білорусі через Польщу. Через це німецька влада підтримує будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні, щоб зменшити потік біженців.
Поки що додаткові поліцейські підрозділи здійснюватимуть вибірковий контроль ділянок німецько-польського кордону. Однак. якщо цього буде недостатньо, то влада розглядатиме інші варіанти посилення контролю.
Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею,
– наголосив Зеєгофер.
Про заходи на кордонах з Австрією та Польщею Німеччина повідомила керівництво Євросоюзу.
Ситуація з мігрантами у Білорусі
- Влітку 2021 року у Німеччині суттєво зросла кількість мігрантів, які потрапляли в країну зі сторони польського кордону. Більшість з них потрапляли туди через Білорусь.
- Хвиля нелегальних мігрантів змусила польський уряд ухвалити рішення про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
- Литва також почала будувати паркан на кордоні, щоб втримувати хвилі нелегальних мігрантів.
- Обидві країни припускають, що Білорусь під керівництвом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка використовуватиме мігрантів для дестабілізації ситуації.