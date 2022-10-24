Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T якнайшвидше, – Шольц

Німеччина якнайшвидше передасть Україні ще три зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на відкритті німецько-українського бізнес-форуму з відновлення України у Берліні.

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IRIS -T допоможе захистити великі міста

Він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого "стало жахливим пунктом в історії загалом".

Атаки Росії на цивільну інфраструктуру показують, що потрібно зробити все, щоб відбудувати та захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS -T в Україні. Ця система може захистити велике місто,

– заявив Шольц.

Канцлер запевнив: ще три установки IRIS-T Німеччина поставить в Україну "якнайшвидше".

Також він додав, що Німеччина та союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно не лише під час війни, а й під час повоєнної відбудови.

Шмигаль подякував Німеччині за ППО

Підготовку до передачі Україні від Німеччини трьох комплексів ППО IRIS-T підтвердив і український прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на українсько-німецькому економічному форумі,

– написав Шмигаль.

Він також повідомив, що особисто подякував Олафу Шольцу за підтримку нашої держави. Та наголосив, що "перша отримана система IRIS-T надзвичайно ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів".

Шмигаль та Шольц зустрілись на форумі у Берліні / Фото Денис Шмигаль

Що таке IRIS-T SLM Це розроблений Diehl Defence найсучасніший наземний зенітно-ракетний комплекс з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, поразка – 20 кілометрів. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та БПЛА. Це розроблений Diehl Defence найсучасніший наземний зенітно-ракетний комплекс з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, поразка – 20 кілометрів. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та БПЛА.

Україна уже використовує IRIS-T

Ще 14 жовтня у командуванні Повітряних сил повідомили, що перша система протиповітряної оборони IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, працює на Півдні України.

Ба більше показала вона себе у бою "надзвичайно добре".

Зазначимо, що цієї системи ще немає ніде у світі. Україна стала першою країною, яка використовує зенітно-ракетну установку IRIS-T на полі бою.

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