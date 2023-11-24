В Україні буде розгорнута ще одна система Patriot від Німеччини: посол вказав часові рамки

Німеччина надасть нашій державі ще одну систему ППО Patriot найближчим часом. Це пов'язано із можливими атаками Росії по об'єктах інфраструктури.

Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер. Дипломат зазначив, що ситуація взимку може бути дуже складною.

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Посол нагадав, що наразі з Німеччини доставлені вже 4 системи IRIS-T, а найближчими роками ця кількість збільшиться.

Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини,

– зазначив Єґер.

Єгер також зауважив, що німецька сторона уважно спостерігає за тим, щоб надана допомога використовувалася так, як це передбачено.

"У нас складається враження, що наші українські партнери відповідально ставляться до підтримки, яку вони отримують від Німеччини", – констатував посол.

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Попередньо у Міноборони Німеччини анонсували, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.

Згодом стало відомо, що до кінця року Німеччина поставить в Україну ще 2 системи ППО IRIS-Т.

. Німеччина виділила Україні минулої зими 260 мільйонів євро, а на цю зиму підтримка країни сягне близько 300 мільйонів євро.