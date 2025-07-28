Німеччина ще не передавала Україні Patriot у межах ініціативи США

Системи протиповітряної оборони Patriot, які країна раніше передала Україні, не були частиною нової ініціативи США. Про це зазначили в Міністерстві оборони Німеччини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Речник Міністерства оборони Німеччини зазначив, що уряд готовий зробити фінансовий внесок у надання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Тривають консультації щодо Patriot для України

"Як вже згадувалося, походження цих систем та подальші деталі доставки є предметом поточних консультацій", – зазначив речник Міністерства оброни Німеччини Борис Пісторіус.

До України прибула зенітно-ракетна система Patriot разом із додатковими ракетами-перехоплювачами з Німеччини.

Тим часом у Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що наразі не мають подробиць щодо ініціативи США. Водночас у відомстві зазначили, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну через нові замовлення в оборонній промисловості та постачання зі складів Сил оборони.

До слова, 26 липня The Washington Post оприлюднила інформацію, що Берлін уже надав Україні три зенітно-ракетні системи Patriot. Наразі Берлін і Вашингтон ведуть переговори про постачання додаткових установок і можливу їхню заміну.

Ще 14 липня Дональд Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди щодо постачання зброї в Україну. Згідно з домовленістю, США вироблятимуть «найкращу у світі» зброю та продаватимуть її країнам НАТО, а Альянс координуватиме її постачання в Україну.

Згодом, 22 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що країна готова передати Україні ще дві системи Patriot, однак остаточне рішення залежить від можливості оперативної заміни цих комплексів.