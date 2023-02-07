Німеччина схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1, – Spiegel

Німецький уряд хоче поставити в Україну значно більше танків Leopard 1, ніж було відомо раніше. Федеральна рада безпеки країни схвалила передачу 178 Leopard.

За інформацією видання, на початку цього тижня Федеральна рада безпеки Німеччини передачу Україні 178 основних бойових танків Leopard 1.

Коли Німеччина відправить Leopard 1 в Україну

Повідомляється, що танки надходять із промислових запасів. Проте чекати на них доведеться довго. Перша партія приїде влітку, проте основна частина – не раніше 2024 року.

В ідеалі перші основні бойові танки Leopard 1 повинні надійти в Україну вже цього літа, але більшість, ймовірно, вдасться поставити не раніше 2024 року,

– мовиться у повідомленні.



