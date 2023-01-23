Рішення про постачання танків Україні ухвалимо "найближчим часом", – міністр оборони Німеччини

Берлін найближчим часом ухвалить рішення щодо танків Leopard, які просить Україна. Зараз німецький уряд продовжує вивчати це питання.

Про це заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час інтерв'ю телеканалу ARD. Однак яким буде це рішення – поки невідомо.

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"Не хочемо ухвалювати поспішні рішення"

Борис Пісторіус заявив, що під час ухвалення остаточного рішення щодо танків уряд повинен враховувати низку факторів. Тому Берлін, за його словами, не ухвалюватиме поспішного рішення.

Міністр оборони Німеччини уточнив, що до вищезгаданих факторів належать безпекові наслідки для німецького населення. Однак і тут Пісторіус не конкретизував, як надання Україні танків Leopard може вплинути на безпеку німців.

Що Зеленський хоче почути від Шольца

В інтерв'ю телеканалу ADR президент Володимир Зеленський заявив, що західні танки не вирішать усіх проблем у війні проти Росії, у якої тисячі танків. Однак це дасть велику мотивацію Україні та її війську. Тому глава держави наголосив, що хоче почути від німецького канцлера Олафа Шольца конкретне рішення, якщо, до прикладу, Україна не готова обслуговувати Leopard, то потрібен план дій щодо цього.

Рішення щодо надання танків Україні та розв'язання усіх питань щодо навчання наших воїнів та обслуговування техніки Зеленський назвав політичною волею.

Якщо політичної волі щодо якогось питання немає, то не потрібно шукати приводи, розумієте? Треба сказати: "Ні". І не потрібно говорити, що щось не готове, хтось не готовий, українцям потрібно ще 80 років, щоб зрозуміти, що таке танк,

– наголосив Зеленський.

"Танкова епопея" в Німеччині: останні новини

На брифінгу під час візиту до Франції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення щодо військової допомоги, тобто надання танків, Берлін ухвалюватиме в координації з міжнародними партнерами, зокрема з США. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що у Німеччині хочуть, аби спершу США надали танки M1 Abrams Україні та вже тоді почнуть постачання танків Leopard.

Однак напередодні в Пентагоні вже заявляли, що через складність обслуговування США свої танки Україні не нададуть. Однак на тлі "танкової епопеї", яка розгортається довкола рішення Берліна, а радше поки що його відсутності, голова Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол закликав Вашингтон надати Україні бодай 1 танк M1 Abrams, аби стимулювати Німеччину швидше ухвалити рішення щодо Leopard.

Водночас глава МЗС Анналена Бербок в інтерв'ю французьким ЗМІ заявила, що якщо партнери Берліна вирішать надати Україні німецькі танки, які в них є на озброєнні, то Німеччина перешкоджати цьому не буде. Щодо Польщі та її ініціативи з надання танків, Бербок сказала, що запиту від Варшави ще не було.