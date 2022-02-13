Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення, – ЗМІ

Німецькі журналісти опублікували розслідування, у якому йдеться про те, що Німеччина фактично ігнорувала та продовжує ігнорувати санкції, які ЄС ввів проти Росії. Компанії з Німеччини постачали Москві товари, які можна використовувати у військовій сфері.

Німеччина постачала Росії товари подвійного призначення. Тобто такі, які можна використовувати у військовій сфері. Як зауважують експерти, це є порушенням санкцій, які ЄС ввела проти Кремля після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

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Що Німеччина постачала Кремлю

Журналісти опублікували дані Федерального міністерства економіки, згідно з якими Росія отримала чималу кількість товарів подвійного призначення, особливо в 2020 та 2021 роках.

Зокрема у 2020 році німецький уряд видав ліцензії на такі товари вартістю понад 366 мільйонів євро. Увесь цей товар поїхав до Росії.

У тому ж 2020 році Росія була четвертою у списку країн, які отримують товари подвійного призначення з Німеччини. Лідерами були Китай, США та Бразилія.

Товарами подвійного призначення називають машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Однак журналісти не уточнили, що з цього списку точно постачає Берлін Москві. Водночас у виданні зазначили, що у Німеччині є дискусії про постачання збідненого урану Росії. Однак його Кремль може використовувати у створенні зброї.

У березні 2021 року німецький уряд, який тоді очолювала Ангела Меркель, підтримував ініціативу експорту збідненого урану. Там вважали, що для того, щоб заборонити цю ініціативу, "потрібні докази того, що Росія використає уран у військових цілях".

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