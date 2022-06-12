Німеччина відкинула ідею Іспанії передати Україні 40 танків Leopard, – ЗМІ

Іспанія хотіла поставити Україні німецькі бойові танки Leopard 2 A4. Це рішення мав ухвалити уряд Німеччини, проте там відкинули ідею допомогти Україні.

Ще 5 червня ЗМІ повідомили, що Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4. Такий експорт озброєнь має схвалювати федеральний уряд Німеччини, тому що контракти на закупівлю містять так звані застереження щодо кінцевого використання.

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Проте ЗМІ з посиланням на урядові джерела повідомляють, що влада Німеччини не підтримала пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.

Зазначимо, що якби Берлін погодився на пропозицію Іспанії, то це був би перший випадок, коли країна-член НАТО поставила танки Україні.

Урядові джерела заявляють, що тепер іспанці різко відступили, хоча план ще не було остаточно узгоджено політично. "Чи була це просто ідея від когось нижче рівнем?", – пишуть у медіа.

Також повідомляється, що німецька влада під час телефонної розмови попередила іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками рішення (неформального) не постачати Києву танки.

За даними німецького видання Business Insider, у Мадриді навіть перепросили у Берліна "за хвилювання і тиск, що чинився на канцлера".

Видання також пише, що передбачувана пропозиція з Мадриду, ймовірно, значно скоротилася: тепер вони кажуть про не більше 10 танків, і то через кілька місяців, бо їх треба ремонтувати.

Німеччина відкладає поставки зброї Україні

ЗМІ пишуть, що канцлер Шольц не хоче надавати важке озброєння Україні, бо побоюється, що воно буде використане на російській території.

Німеччина не поспішає з постачанням РСЗВ, а також ППО до України. Мовляв, якщо їх і привезуть до нашої держави, то станеться це орієнтовно у листопаді – грудні.

Наприклад, систему Iris-T нам зможуть надати наприкінці осені – на початку зими. А все тому, що її раніше замовив Єгипет.

Не менш складна історія з бронетехнікою. Німці мали надати грекам 50 сучасніших БМП Marder. Натомість з Афін нам би повинні були поставити старіші моделі БМП-1. У Греції не поспішають, спочатку хочуть отримати обіцяне Німеччиною, і лише після цього відправляти зброю Україні.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відкинула звинувачення в тому, що Берлін затягує з постачанням озброєння і запевнила, що Україні допомагатимуть у довгостроковій перспективі.

Водночас посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна зможе отримати зброю від німців вже наприкінці червня. При цьому він зауважив, що за 100 днів війни Берлін не надав Україні жодної одиниці важкого озброєння.

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