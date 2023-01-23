Німеччина почала відправляти до Польщі системи Patriot: їх розмістять неподалік кордону України
Джерело:Welt
Військові Німеччини почали перекидання перших двох із трьох батарей систем Patriot до Польщі. ЗРК прямують у напрямку кордонів з Україною.
Телеканал Welt транслював початок руху колони з міста Гноїн у Мекленбурзі-Передній Померанії. ЗРК прямують в район міста Замосць на південному сході Польщі. Це за 60 кілометрів від кордону з Україною та за 110 кілометрів від Львова.
До теми Німеччина передасть Польщі ЗРК Patriot: де їх розмістять
ЗРК Patriot розмістять за 60 кілометрів від кордону Польщі та України
Недалеко від місця дислокації ЗРК розташована залізнична станція, яку використовують як для цивільних, так і для військових вантажів, які прямують до України.
Колона техніки має подолати 1100 кілометрів.
Військові Бундесверу перебувають в Польщі з 16 січня та спільно із польськими колегами готуються до встановлення та використання цих систем озброєння.
Мета розміщення німецьких ЗРК Patriot в Польщі – "захист повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО".
Чому Німеччина передає Польщі ЗРК Patriot
- У листопаді в Польщі сталося падіння ракети під час масованого обстрілу України з боку Росії. Унаслідок трагедії загинуло двоє громадян Польщі.
- Після трагічного випадку у селі Пшеводов Німеччина вирішила запропонувати Польщі системи протиракетної оборони Patriot.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак спершу прийняв пропозицію Німеччини, але згодом попросив віддати систему Patriot Україні. Тоді український уряд просив партнерів надати Patriot через масовані атаки Росії. У Берліні відмовилися і Patriot таки отримає Польща.
- Втім, Німеччина таки надасть Україні ЗРК Patriot. Про це стало відомо в січні після переговорів канцлера Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.
- Крім Німеччини, ЗРК Patriot Україні вже пообіцяли в США та Нідерландах. Українські військові вже розпочали навчання на цій ЗРК.