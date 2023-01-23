Німеччина почала відправляти до Польщі системи Patriot: їх розмістять неподалік кордону України

Військові Німеччини почали перекидання перших двох із трьох батарей систем Patriot до Польщі. ЗРК прямують у напрямку кордонів з Україною.

Телеканал Welt транслював початок руху колони з міста Гноїн у Мекленбурзі-Передній Померанії. ЗРК прямують в район міста Замосць на південному сході Польщі. Це за 60 кілометрів від кордону з Україною та за 110 кілометрів від Львова.

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ЗРК Patriot розмістять за 60 кілометрів від кордону Польщі та України

Недалеко від місця дислокації ЗРК розташована залізнична станція, яку використовують як для цивільних, так і для військових вантажів, які прямують до України.

Колона техніки має подолати 1100 кілометрів.

Військові Бундесверу перебувають в Польщі з 16 січня та спільно із польськими колегами готуються до встановлення та використання цих систем озброєння.

Мета розміщення німецьких ЗРК Patriot в Польщі – "захист повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО".

Чому Німеччина передає Польщі ЗРК Patriot