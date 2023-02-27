300 тисяч снарядів для Gepard: Німеччина оновила список військової допомоги для України

Німеччина продовжує надавати Україні зброю та техніку. Вона надасть більше озброєння, ніж обіцяла.

Список озброєння, яке отримають Збройні Сили, опублікули на сайті уряду. Берлін збільшив кількість допомоги й вирішив надати 300 тисяч снарядів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard.

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Крім цього, спочатку Німеччина планувала передати 3 мотоукладальні танки BEAVER, а згодом збільшила їхню кількість до 9. Кількість аптечок зі 100 тисяч зросла до 120, а вантажівок Zetros з 20 до 28. Також Україна додатково отримає 10 зимових маскувальних сіток.

ЗСУ очікують на танки

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що українські військові незабаром можуть отримати 2 батальйони німецьких танків Leopard 2. Він запевнив, що партнери виконають зобов'язання й Україна матиме обіцяні 300 танків.

І тоді ми побачимо, як після цього зміниться хід війни, – заявив Пісторіус.

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