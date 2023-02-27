300 тисяч снарядів для Gepard: Німеччина оновила список військової допомоги для України
Джерело:Федеральний уряд
Німеччина продовжує надавати Україні зброю та техніку. Вона надасть більше озброєння, ніж обіцяла.
Список озброєння, яке отримають Збройні Сили, опублікули на сайті уряду. Берлін збільшив кількість допомоги й вирішив надати 300 тисяч снарядів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard.
До теми Сотні людей в Дюссельдорфі на колінах вшанували загиблих в роковини повномасштабного вторгнення
Крім цього, спочатку Німеччина планувала передати 3 мотоукладальні танки BEAVER, а згодом збільшила їхню кількість до 9. Кількість аптечок зі 100 тисяч зросла до 120, а вантажівок Zetros з 20 до 28. Також Україна додатково отримає 10 зимових маскувальних сіток.
ЗСУ очікують на танки
Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що українські військові незабаром можуть отримати 2 батальйони німецьких танків Leopard 2. Він запевнив, що партнери виконають зобов'язання й Україна матиме обіцяні 300 танків.
І тоді ми побачимо, як після цього зміниться хід війни, – заявив Пісторіус.
Допомога від Німеччини: останні новини
- Німеччина також пообіцяла надати 2 додаткові танки Leopard2 A6.
- Українські захисники вчаться керувати німецькими танками. Екіпаж захисників 20 лютого зробив перший постріл з Leopard 2A6.
- За словами Пісторіуса, Україна отримає перші важкі танки від Німеччини у перший тиждень березня.